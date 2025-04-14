Bağcılar'da Oto Galeride Patlama: El Yapımı Patlayıcı ile Hasar Oluştu

Bağcılar'da Tedirgin Eden Olay

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Oto Center Galericiler Sitesi'nde meydana gelen olayda, bir oto galerinin önüne el yapımı patlayıcı (EYP) atılması sonucu ciddi hasar oluştu.

Şüphelinin Kaçışı ve Patlama Anı

Olay, kimliği belirsiz bir şüphelinin galerinin önüne gelerek iş yeri çalışanını dışarıya çağırmasıyla başladı. Şüpheli, yanında getirdiği el yapımı patlayıcıyı iş yerine atarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Patlama sırasında galerinin camları kırılırken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Olayın ardından, bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Polis, galeride detaylı incelemeler gerçekleştirerek, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Bağcılar'da el yapımı patlayıcı (EYP) atılması sonucu oto galeride hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bağcılar'da el yapımı patlayıcı (EYP) atılması sonucu oto galeride hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.