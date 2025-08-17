Bağcılar'da Oto Sanayi Sitesinde Yoğun Duman Paniği

100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde alarm

Bağcılar'da oto sanayi sitesinde, çatıyı ve pencereleri saran yoğun duman vatandaşlarda panik yarattı. Olay, 100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi adresindeki sanayi sitesinde meydana geldi.

Vatandaşların yoğun dumanı fark edip ihbarda bulunmasının ardından bölgeye itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yükselen duman nedeniyle bodrum katlardaki araçların yanma riskine karşı çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri de olay yerine gönderildi.

Yapılan müdahaleler sonucunda, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından sanayi sitesini saran duman tahliye edildi. İlk incelemelerde, dumanın bir oto kaporta boya dükkanında açık kalan fırının çalışması nedeniyle oluştuğu tespit edildi.

Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınırken, yetkililerin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.