Bağcılar'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bağcılar'da motosikletli saldırganların hedef aldığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 01:04
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 01:35
Bağcılar'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bağcılar'da meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Olay, Yıldıztepe Mahallesi 514. Sokak'ta bir iş yerinin önünde oturan iki kişiye yönelik gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletli kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucunda kurşunların isabet ettiği iki kişiden biri, Seydaş Ş. (22), ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam, hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişi Aziz Can S. (22)’nin ise sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayın ardından durumu acil olarak bildiren polis ve sağlık ekipleri, hızla olay yerine intikal etti. Saldırganların kaçmasının ardından, polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma...

Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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