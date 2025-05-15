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Bağcılar'da Ütü Paket Atölyesinde Patlama: 1 Yaralı

Bağcılar'da ütü paket atölyesinde meydana gelen buhar kazanı patlamasında 1 kişi yaralandı, önemli hasarlar oluştu.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 15:01
Bağcılar'da Ütü Paket Atölyesinde Patlama: 1 Yaralı

Bağcılar'da Ütü Paket Atölyesinde Patlama: 1 Yaralı

İstanbul Bağcılar'da bir ütü paket atölyesinde meydana gelen buhar kazanı patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Çınar Mahallesi 708. Sokak'ta bulunan atölyede gerçekleşti. Patlama, henüz belirlenemeyen bir nedenle atölyenin dış bölümündeki buhar kazanında oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın Etkileri ve Hasar

Patlamanın etkisiyle kazan ile iş yerinin çatısı sokağa düşerken, atölyede büyük çapta hasar meydana geldi. Ayrıca, atölyenin üst katında yer alan oto tamirhanesi, yan taraftaki oto yıkama tesisi ve sokaktaki bazı araçlar da hasar gördü. Olayın şiddetiyle, karşısındaki bir iş yeri ile okulun camları da kırıldı.

Olayı gören görgü tanığı Mehmet Aydar, patlamanın ardından çatının uçtuğunu ve çevredeki araçlarda hasar oluştuğunu ifade etti. Ekipler, iş yerinde ve sokakta enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın saat 11.15'te meydana geldiği belirtildi. Yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı ve patlama sonrası atölyede ile dış ortamdaki araçlarda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Ayrıca, yapılan ilk incelemede iş yerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Patlama sonrası binadan kopan büyük parçaların sokağa savrulması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, bir otomobilin yoldan geçmesinin ardından parçaların düşmesi ve patlama sesini duyan çevredekilerin panik içinde olay yerine gitmeleri dikkat çekiyor.

Bağcılar'da bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı....

Bağcılar'da bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Bağcılar'da bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı....

Bağcılar'da bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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