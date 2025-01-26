Bağcılar'da Yolcular Arızalanan İETT Otobüsünü İtti

Bağcılar'da Arızalanan İETT Otobüsü Yolcular Tarafından İtildi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, seyir halinde iken arızalanan bir İETT otobüsü, yolcuların yardımıyla yolda kaldığı yerden itilerek çekilmeye çalışıldı. O anlar, yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın Detayları

Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde ilerleyen 15 Temmuz Mahallesi-Aksaray hattındaki İETT otobüsü, arızalanarak yolda kaldı. Kaldığı yer nedeniyle caddedeki trafik akışını olumsuz etkileyen otobüs, yolcuların dikkatini çekti.

Yolda kalan otobüsün sürücüsü ve yolcular, diğer araçların geçişini sağlamak amacıyla otobüsü bir süre ittiler. Bu çaba, çevredeki diğer sürücülerin de ilgisini çekti ve cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntüler, otobüsün yolcu taşımacılığındaki zorluklara dikkat çekerken, aynı zamanda topluluk dayanışmasının bir örneğini sergiledi.