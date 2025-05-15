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Bağcılar'daki Ütü Paket Atölyesinde Patlama: 1 Yaralı

Bağcılar'da bir ütü paket atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 14:06
Bağcılar'daki Ütü Paket Atölyesinde Patlama: 1 Yaralı

Bağcılar'daki Ütü Paket Atölyesinde Patlama: 1 Yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Çınar Mahallesi 708. Sokak'taki bir ütü paket atölyesinde buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Patlama, atölyenin dış kısmında bulunan ve henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayan buhar kazanında gerçekleşti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hemen hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası patlamanın etkisiyle hem buhar kazanı hem de iş yerinin çatısı sokağa savruldu, bu da atölyede büyük çaplı hasara neden oldu.

Patlama sırasında atölyenin üst katında bulunan oto tamirhanesi, yan taraftaki oto yıkamacı ve sokaktaki araçlar da zarar gördü. Ayrıca, patlamanın sesinin duyulmasıyla birlikte olayın yaşandığı binanın karşısındaki bir iş yeri ile okulun camları da hasar gördü.

Görgü tanığı Mehmet Aydar, yaşanan olay hakkında, "Çatının uçtuğunu ve çevredeki araçlarda ciddi hasar oluştuğunu" ifade etti. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden Açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayın saat 11.15 sıralarında meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaralanan şahıs, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Patlama nedeniyle atölyede ve atölye dışında bulunan araçlarda maddi hasar meydana gelmiştir. Yapılan ilk incelemede, bahse konu iş yerinin kaçak olduğu tespit edilerek yasal işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Bağcılar'da bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı....

Bağcılar'da bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Bağcılar'da bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı....

Bağcılar'da bir ütü paket atölyesindeki buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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