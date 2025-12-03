Bağcılar TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: Trafik Kilitlendi

Bağcılar TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza
Kaza ve Trafik Akışı
Bağcılar TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler istikametinde saat 07.00 sıralarında, hafriyat kamyonu, kamyonet ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza sonrası sebze yüklü kamyonet kullanılamaz hale geldi. Kazanın henüz bilinmeyen sebeple gerçekleştiği bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçların sürücüleri tedbiren hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda iki şerit trafiğe kapandı ve bölgede yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik, yaklaşık 1 saatten fazla süren müdahalenin ardından normale döndü.
