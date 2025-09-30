Bağcıoğlu: KAAN İçin Acil Ara Çözüm Şart

Basın Toplantısında Kritik Değerlendirmeler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri değerlendirdi ve öneriler sundu.

Bağcıoğlu, savunma sanayisini siyaset dışı bir alan olarak tanımlayarak, bu alandaki her başarının Türk milletinin ortak gururu olduğunu vurguladı.

"Milli Muharip Uçak KAAN, tam harekat kabiliyetine ulaşana kadar siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik tüm milli güç unsurlarını kullanarak, bir ara çözüm bulmamız hayati önem taşıyor. Mevcut tehditler dikkate alındığında bundan tasarruf lüksümüz yok. Türkiye'nin acil muharip uçak ihtiyacının karşılanması, hükümetin ABD yönetiminin bilmediğimiz taleplerini yerine getirmesine bağlı hale gelmiş durumda. F-35 için CAATSA ve yıllık NDAA yasalarında düzenleme şart. F-16'da kongre onayı mevcutken ilerleme kaydedilememesi ise muhtemelen ya Türkiye'nin isteksizliğinden ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin süreci yavaşlatmasından kaynaklanıyor. Perşembe günkü Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi bu belirsizlikleri maalesef aydınlatamadı. Hatta daha da bilinmez hale getirdi. İthal edilecek KAAN motorlarında bile sorunla karşılaşılabileceği ifade ediliyor."

Bağcıoğlu, ayrıca ALTAY tankı, TF-2000 hava savunma muhribi ve KAAN'ın milli motorunda gecikme iddiasını dile getirdi.

Projeye Saygı ve Personel Vurgusu

Bağcıoğlu, hükümet ve savunma sanayi yönetiminin eleştirilmesinin haklılığını kabul etmekle birlikte, motor hariç diğer sistemlerde önemli ilerlemeler kaydeden KAAN projesini küçümsemenin yanlış olduğunu belirtti.

"Hükümet ve savunma sanayi yönetiminin, milli güvenliğimize yönelik adımları etkili ve yerinde atmaması ne kadar sert bir şekilde eleştirilmeyi hak ediyorsa da mevcut durumda motor hariç diğer sistemlerde büyük ilerleme kaydeden ve onlarca yıllık bilgi birikimi, tecrübe ve emeğin ürünü olan KAAN Milli Muharip Uçağı projesini küçümsemeye çalışmak o kadar yanlıştır. Bunu da kabul etmiyoruz. Bu her şeyden önce projede özveriyle çalışan personele büyük bir haksızlıktır."

Gazze'ye Yardım Filosu

Bağcıoğlu, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun ilerleyen günlerde Gazze karasularına ulaşacağını anımsattı. Filodaki teknelere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından destek sağlanmaya başlanmasının ve dün meydana gelen acil durumda tahliye yapılmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

