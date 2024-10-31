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Bağdat'ta Kalkınma Yolu Projesi İçin Dörtlü Bakanlar Toplantısı Düzenlendi

Bağdat'ta Türkiye ve üç ülkenin bakanları, Kalkınma Yolu Projesi için bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:13
Bağdat'ta Kalkınma Yolu Projesi İçin Dörtlü Bakanlar Toplantısı Düzenlendi

Bağdat'ta Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı Gerçekleşti

Bağdat'ta, Türkiye'nin katılımıyla gerçekleştirilen Kalkınma Yolu Projesi Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı. Toplantıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ve Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti de yer aldı.

Kalkınma Yolu Projesi Hakkında

Toplantının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından himaye edildiği bildirildi. Daha önce, 22 Nisan tarihinde Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında Kalkınma Yolu Projesi için işbirliği mutabakatı imzalanmıştı.

Bu toplantı, bölgesel işbirLIği ve kalkınma projelerinin güçlendirilmesi amacıyla büyük bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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