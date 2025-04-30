Bağımlılıkla Mücadelede Küresel Adım: 8. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programı İstanbul'da Başladı

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in açılış konuşmasıyla başlanan 8. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programı, İstanbul'daki Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dinç, etkinliğin bağımlılıkla mücadele konusundaki heyecanı artırdığını belirtti.

Dinç, Filistin Yeşilayı Başkanı Ömer Farwana'nın ailesinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Büyük bir acı, büyük bir yürek kanaması. Bugün Filistin’de ve dünyanın farklı yerlerinde yaşananlar tüm insanlığı derinden etkiliyor,” dedi.

Bağımlılığın, savaşlar kadar yıkıcı bir sorun olduğunu vurgulayan Dinç, “Bugün bağımlılıklar, milyonlarca insanı sebepsiz yere kaybetmemize yol açıyor. Bu durum insanların sadece bedenlerini değil, ruhlarını, hayallerini ve ilişkilerini de yok ediyor,” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Yeşilay Federasyonu’na üye 25 ülkenin temsilcilerinin katıldığı program, bağımlılıkla mücadelede dünya çapında ortak bir dil geliştirmeyi amaçlıyor. Dinç, “Bağımlılık, sadece bireyleri değil toplumu da ciddi anlamda etkileyen bir sorun. Bununla başa çıkmak için gücümüzü birleştiriyoruz,” diye ekledi.

Program, 2 Mayıs'a kadar sürecek olup, uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında bilgi paylaşımını ve iyi uygulama örneklerini teşvik etmek için çeşitli eğitimler, tartışmalar ve atölyeler düzenlenecek. Bağımlılıkla mücadelede başlatılan bu girişim, toplum sağlığının korunması için önemli adımlar atılmasını sağlayacak.

Uluslararası Yeşilay Federasyonunca, bağımlılıkla mücadelede küresel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Ülke Yeşilayları 8. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programı İstanbul'da başladı. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Fatih'teki Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışına katılarak konuşma yaptı.

Uluslararası Yeşilay Federasyonunca, bağımlılıkla mücadelede küresel işbirliklerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Ülke Yeşilayları 8. Uluslararası Kapasite Geliştirme Programı İstanbul'da başladı. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Fatih'teki Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışına katılarak konuşma yaptı.