Bağlamayla Başlayan 61 Yıl: Davut Akdoğan'ın Müzik Tutkusu

72 yaşındaki Davut Akdoğan, ağabeyinin hediye ettiği bağlama ile 11 yaşında başladı; 1964'ten bu yana 61 yıldır enstrüman çalıyor, yapıyor ve ücretsiz ders veriyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:50
Gaziantep'te yaşayan 72 yaşındaki Davut Akdoğan, müzik serüvenine 11 yaşında ağabeyinin hediye ettiği bağlama ile adım attı. 1964 yılında başladığı 61 yıllık müzik hayatında hem sahnelerde türkü söyledi hem de çok sayıda enstrümanı kimseden yardım almadan öğrendi.

Gençlik yılları ve sahne deneyimi

Akdoğan, ilkokul yıllarında bağlama çalmayı öğrendiğini anlatarak, "11 yaşında rahmetli ağabeyimin bana Konya’dan gelirken bir bağlama almasıyla müzik hayatım başladı. Daha sonra 14-15 yaşında profesyonel olarak gitar çalmaya başladım." dedi. 15 yaşında profesyonel gitar çalan Akdoğan, 16 yaşında düğün salonlarında enstrüman çalarak aile geçimine katkı sağladı ve yıllarca sahnelerde kaldı.

İş hayatı, enstrüman yapımı ve tamir

Akdoğan, sahne hayatını 1988'de bıraktıktan sonra ticarete yöneldi. Kardeşi Mehmet Akdoğan ile birlikte Şahinbey ilçesi tarihi Bey Mahallesi'nde açtığı iş yerinde enstrüman yapımı, tamiri, bakımı ve satışını yürüttü. Kendi sözleriyle: "1983 yılında bu iş yerinin mülkiyetini aldım ve bu işletmeyi çalıştırmaya başladım. O zamana kadar sahnede bağlama çaldım, gitar çaldım. Ondan sonra 1988’de sahneyi bıraktığım zaman yani profesyonellik hayatımı bırakıp iş hayatına atıldığımda biraz da müzikten kopma gibi bir durum oldu. Ondan sonra da ud ve cümbüş çalmaya başladım ve ticaret hayatımız başladı. Büyük firmaların bayiliğini aldım. Daha sonra kardeşimle beraber çalıştık ve bugüne kadar geldik."

Eğitim faaliyeti ve müzik yaşamı

61 yıllık kariyerinde 20'nin üzerinde enstrüman çalan Akdoğan, müzik evinde ud, saz, bağlama ve cümbüş çalıyor ve müzikseverlere ücretsiz dersler veriyor. Kendi ifadesiyle: "Bunun yanında da enstrüman satışlarım var. Enstrüman satışlarımın bir kısmını yapabiliyorum. Enstrümanların bir kısmını tamir edebiliyorum ve burada faaliyetim devam ediyor. 42-43 yıldır da buradayız. Çalışmaya devam ediyorum. Her gün sabahları işime yürüyerek geliyorum, yürüyerek gidiyorum. Elhamdülillah sağlık, sıhhatim iyi. İşimi de seviyorum. Tabii birçok öğrenci de yetiştirdim. Öğrencilerimin arasında doktorların yanı sıra şöhret sahibi olanlar da var."

Sanatçı dostlukları ve miras

Akdoğan, döneminin birçok önemli ismiyle yakın ilişkiler kurduğunu belirtti: "1971-72’li yıllarda İbrahim Tatlıses gibi sanatçılarla çalıştım. Bunun yanında Gaziantep’te çok iyi sanatçılarla çalıştım. Neşet Ertaş ve Mahzuni Şerif benim yakından tanıdığımız dostlarımdı. Birbirimize gider geldirdik. Cem Karaca gibi birçok sanatçı Gaziantep’e geldiğinde muhabbetimiz oldu."

Yıllar içinde müzisyenlikten enstrüman yapımına uzanan bir yol izleyen Davut Akdoğan, müziğe olan sevgisini hâlâ canlı tutuyor ve ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ediyor.

