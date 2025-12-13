Bahadır Aksoy'tan Alaplı Jandarma Komutanlığı'na Araç Bağışı

İçişleri Bakanlığı kampanyasına destek

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir firmanın Genel Müdürü Bahadır Aksoy, İlçe Jandarma Komutanlığı'na araç bağışında bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından güvenlik hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen araç bağış kampanyasına destek veren Aksoy'un, iki yılda Emniyet ve Jandarma'ya toplam 2 araç kazandırdığı bildirildi.

Bağışlanan aracın hizmete alınmasının ardından Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal ile İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Guzgun, Aksoy'u iş yerinde ziyaret ederek Teşekkür Belgesi takdim etti.

