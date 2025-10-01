Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki: "Gazi Meclis Protesto Alanı Değildir"

Bahçeli, CHP'nin TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararını eleştirerek Meclis'e saygı ve yapıcı yasama çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 12:49
Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki: "Gazi Meclis Protesto Alanı Değildir"

Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki: "Gazi Meclis Protesto Alanı Değildir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına ilişkin eleştirilerini yazılı açıklamayla açıkladı. Bahçeli, Meclis'in tarihî saygınlığına bağlılık ve yasama sorumluluğuna vurgu yaptı.

Açıklamanın özeti

Bahçeli, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın "bugün özel gündemli oturumla açılacağını, komisyon ve genel kurul çalışmalarının başlayacağını" belirtti. Temennisi, milletin akut ihtiyaç ve talepleriyle ilgili yasal düzenlemelerin süratle yapılması ve belirginleşen sorunların mutabakat zeminiyle çözüme kavuşturulması oldu.

"Gazi Meclis" vurgusu

"Gazi Meclis, gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir. Taşımış olduğu tarihi saygınlığa bağlılık ve riayet herkesin, bilhassa Meclis çatısı altında görev yapan muhterem milletvekillerinin ortak mesuliyet ve mükellefiyetidir."

Bahçeli, siyasetin "sipariş gerginliklerle, sığ ve kısır söz düellolarıyla" geçirilmemesi gerektiğini, Türk milletinin hadim ve haysiyetli bir siyaset anlayışına layık olduğunu vurguladı ve TBMM'nin devlet kuran, ordular idare eden, demokrasiye mana ve ruh veren muazzez bir kurum olduğunu hatırlattı.

CHP'ye yönelik ağır eleştiriler

Bahçeli, yapılan açıklamalarla CHP'nin açılış oturumuna ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı resepsiyona katılmayacağının anlaşıldığını belirterek partiyi sıkça eleştirdi. Açıklamada yer alan ifadelere göre:

"CHP'nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır."

Bahçeli, bu tutumu "var olan milli ve demokratik hakların kundaklanması" olarak niteledi ve CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerine yönelik tutumunu eleştirdi. CHP Genel Başkanı'nın bazı ifadelerini ise "siyasi aymazlık" ve "demokrasiyi hiçe sayan totaliter ahlaksızlık" olarak tanımladı.

Meşruiyet tartışması ve uyarı

Yeni yasama yılının asılsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalmasının CHP'nin içinde bulunduğu kriz girdabının genişlediğini gösterdiğini söyleyen Bahçeli, "Meşruiyeti sorgulanan Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oyla seçilmiş ve göreve gelmiştir." ifadesini kullandı. Seçimin sorgulanmasının millete, devlete ve demokrasiye yönelik bir hakaret ve başkaldırı teşebbüsü olduğunu belirterek CHP'yi hatadan dönmeye çağırdı; aksi halde partinin erimesinin hızlanacağını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de açılıyor: Zülfü Livaneli onur konuğu
4
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
5
Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı
6
Ankara'da 3 ilçe susuz kalacak: Altındağ, Mamak, Gölbaşı'ya su kesintisi
7
Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam