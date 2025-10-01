Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki: "Gazi Meclis Protesto Alanı Değildir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına ilişkin eleştirilerini yazılı açıklamayla açıkladı. Bahçeli, Meclis'in tarihî saygınlığına bağlılık ve yasama sorumluluğuna vurgu yaptı.

Açıklamanın özeti

Bahçeli, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın "bugün özel gündemli oturumla açılacağını, komisyon ve genel kurul çalışmalarının başlayacağını" belirtti. Temennisi, milletin akut ihtiyaç ve talepleriyle ilgili yasal düzenlemelerin süratle yapılması ve belirginleşen sorunların mutabakat zeminiyle çözüme kavuşturulması oldu.

"Gazi Meclis" vurgusu

"Gazi Meclis, gelişigüzel protesto alanı veya gafilce ikmal edilen siyasi pervasızlık sahası değildir. Taşımış olduğu tarihi saygınlığa bağlılık ve riayet herkesin, bilhassa Meclis çatısı altında görev yapan muhterem milletvekillerinin ortak mesuliyet ve mükellefiyetidir."

Bahçeli, siyasetin "sipariş gerginliklerle, sığ ve kısır söz düellolarıyla" geçirilmemesi gerektiğini, Türk milletinin hadim ve haysiyetli bir siyaset anlayışına layık olduğunu vurguladı ve TBMM'nin devlet kuran, ordular idare eden, demokrasiye mana ve ruh veren muazzez bir kurum olduğunu hatırlattı.

CHP'ye yönelik ağır eleştiriler

Bahçeli, yapılan açıklamalarla CHP'nin açılış oturumuna ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı resepsiyona katılmayacağının anlaşıldığını belirterek partiyi sıkça eleştirdi. Açıklamada yer alan ifadelere göre:

"CHP'nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihsel mehabet ve müktesebatına, aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır."

Bahçeli, bu tutumu "var olan milli ve demokratik hakların kundaklanması" olarak niteledi ve CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerine yönelik tutumunu eleştirdi. CHP Genel Başkanı'nın bazı ifadelerini ise "siyasi aymazlık" ve "demokrasiyi hiçe sayan totaliter ahlaksızlık" olarak tanımladı.

Meşruiyet tartışması ve uyarı

Yeni yasama yılının asılsız meşruiyet tartışmalarının gölgesinde kalmasının CHP'nin içinde bulunduğu kriz girdabının genişlediğini gösterdiğini söyleyen Bahçeli, "Meşruiyeti sorgulanan Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 52 oyla seçilmiş ve göreve gelmiştir." ifadesini kullandı. Seçimin sorgulanmasının millete, devlete ve demokrasiye yönelik bir hakaret ve başkaldırı teşebbüsü olduğunu belirterek CHP'yi hatadan dönmeye çağırdı; aksi halde partinin erimesinin hızlanacağını ifade etti.