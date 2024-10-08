Bahçeli'den DEM Parti'ye Birlik Çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kazan Dolu Birlik Çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'ye yönelik önemli bir açıklama yaptı. Bahçeli, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada,

"Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun. Teröre karşı durun ve bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenelim.' şeklindeki temennim ve teklifimdir," ifadelerini kullandı.

Bu çağrının, Türk siyaseti ve toplumu için anlamlı bir adım olduğunu belirten Bahçeli, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.