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Bahçeli'den Kürt Sorunu Açıklaması

Bahçeli, Türkiye'nin Kürt sorunu olmadığını vurguladı ve terör sorununa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 13:26
Bahçeli'den Kürt Sorunu Açıklaması

Bahçeli'nin Açıklamaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı bir açıklamada Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu olmadığını belirtti. Bunun yerine, mevcut sorunun bölücü terör sorunu olduğunu ifade etti.

Sorunun Temeli Terör

Bahçeli, "Var olan sorun, bölücü terör sorunudur" diyerek, bu ihanetin kökünün kesinlikle kazınacağını vurguladı. Bu açıklama, Türkiye'nin iç güvenliğine yönelik kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi. Sonuç Olarak

Bahçeli'nin görüşü, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Terörle mücadele vurgusu, ülkenin istikrarı için kritik öneme sahiptir.

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