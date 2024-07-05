Bahçeli'den sert çağrı: Türkiye, Hollanda Maçına Çıkmamalı!

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynanan son 16 turu Avusturya maçında Bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral'a verilen iki maçlık men cezasını "skandal" olarak nitelendiren Bahçeli, UEFA'nın kararını kınadı ve Türk milletinin desteğini vurguladı.

Bahçeli, açıklamasında UEFA'nın kararını "utanç verici bir ilkellik" olarak değerlendirirken, Bozkurt simgesinin Türklüğün ortak değeri olduğunu ve bu değere gösterilen saygısızlığın Türk milletine karşı bir husumet örneği olduğunu belirtti. UEFA'nın diğer ülkelerin futbolcularına yönelik kararlarında geniş görüşlü olduğunu ancak Türk futbolcusuna karşı önyargılı davrandığını savundu.

Bahçeli, UEFA'nın skandal kararından vazgeçmemesi halinde Türkiye'nin, Hollanda'yı sahada tek başına bırakma ve milli futbol takımının Türkiye'ye dönüşüyle ilgili olarak milli haysiyete en uygun seçeneği değerlendireceğini belirtti.