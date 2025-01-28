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Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Mesajı: 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene'

MHP lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye için çağrıda bulunarak, siyasi istikrar vurgusu yaptı ve birlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:17
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Mesajı: 'Ne Mutlu Türk'üm Diyene'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda Açıklamalarda Bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz bir Türkiye'ye destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, beklenen çağrının bir an evvel açıklanmasını samimiyetle diledi.

Ateşkesle İlgili Temkinli İyimserlik

Bahçeli, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'tan itibaren geçerli olan ateşkesi değerlendirdi. Rehine takaslarını memnuniyetle karşılayan Bahçeli, Türkiye'nin kararlı de diplomatik çalışmalarının başarıya ulaştığını ifade etti.

Küresel Terör Tehditine Dikkat

Bahçeli, Suriye’nin kuzeydoğusundaki YPG/PKK ilişkilerini eleştirerek, ABD'nin terör örgütleriyle olan bağlarını koparması gerektiğinin altını çizdi. Sözlerine devam eden Bahçeli, "Bölücü terör örgütü silah bırakmıyorsa, o silahları ellerinden alıp teröristlerin kafasında kırmak Türkiye'nin beka hakkıdır." şeklinde konuştu.

Misak-ı Millî Vurgusu

Bugünün Misak-ı Millînin 105. yılı olduğunu hatırlatan Bahçeli, bu noktada milli birliğin ve kardeşliğin önemini vurguladı. "Milliyetimize toz konduracak bir müptezel bile olsa omurgası kırılacaktır." sözleriyle güçlü bir duruş sergiledi.

Seçim Beklentilerine Yorum

Bahçeli ayrıca, seçim beklentisinin hayali bir düşünce olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın Türkiye’nin her köşesinde karanlık emel sahiplerine karşı durmaya hazır olduğunu ifade etti.

Birlik ve Kardeşlik Mesajı

Konuşmasında Türk ve Kürt kardeşliği üzerine de vurgu yapan Bahçeli, "Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni aynı kökün dallarıdır." diyerek, birlik içinde bir Türkiye mesajı verdi.

Terör Örgütlerine Çağrı

Bahçeli, terör örgütlerinin varlığının küresel güçler tarafından istismar edildiğini belirterek, "Geliniz, silahlarınızı öldürülmeden önce kendi iradenizle bırakınız." çağrısını yaptı. Terörsüz bir Türkiye'nin doğumuna yönelik dileğini yineleyerek, "Ne Mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu terörsüz Türkiye'nin doğumuna." dedi.

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