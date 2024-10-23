DOLAR
34,29 -0,1%
EURO
36,97 0,06%
ALTIN
2.998,38 0,85%
BITCOIN
2.260.169,99 2,42%

Bahçeli'den TUSAŞ'a Destek Mesajı

Devlet Bahçeli, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına karşı güçlü ifadelerle milli birlik vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:02
Bahçeli'den TUSAŞ'a Destek Mesajı

Bahçeli'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır," ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele Vurgusu

Bahçeli, terör örgütlerinin hedeflerinin Türkiye’nin kalkınma çabaları ve milli birlik ruhuna zarar vermek olduğunu belirtti. Bu tür saldırıların, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemesini engelleyemeyeceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den TUSAŞ Tesislerine Yapılan Saldırıya Kınama
2
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
3
CHP MYK, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Değerlendirecek
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır Temasları
5
Saadet Partisi'nden TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısına Kınama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısını Kınadı
7
TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı: 4 Şehit, 14 Yaralı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak