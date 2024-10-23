Bahçeli'den TUSAŞ'a Destek Mesajı

Bahçeli'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır," ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele Vurgusu

Bahçeli, terör örgütlerinin hedeflerinin Türkiye’nin kalkınma çabaları ve milli birlik ruhuna zarar vermek olduğunu belirtti. Bu tür saldırıların, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemesini engelleyemeyeceğini vurguladı.