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Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na Bayram Ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nda Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti ve burada bayramlaştı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 17:16
Bahçeli'den Ülkü Ocakları'na Bayram Ziyareti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı Ziyaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti. Partiden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinin ardından vakfa geçiş yaptı.

Bayramlaşma ve Sohbet

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda partililerle bayramlaşan Bahçeli, burada vakıf temsilcileriyle de samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bayramın coşkusunu paylaşarak, katılımcılarla yakından ilgilendi.

Hatıra Fotoğrafı

Programın sonunda, Bahçeli vakıf temsilcileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu anlamlı ziyaret, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulundu.

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