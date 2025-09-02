Bahçeli, Hikmet Çetin ile Görüştü: MHP Genel Merkezi'nde Yaklaşık 1 Saat

Görüşme Detayları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

MHP'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli ve Çetin'in MHP Genel Merkezi'ndeki baş başa görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirildi.

Açıklamada yer alan fotoğrafa atıfla, Bahçeli'nin Çetin'i samimi şekilde uğurladığı ifade edildi.

