DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
48,04 0,44%
ALTIN
4.642,02 -1,09%
BITCOIN
4.588.662,88 -2,54%

Bahçeli, Hikmet Çetin ile Görüştü: MHP Genel Merkezi'nde Yaklaşık 1 Saat

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ile MHP Genel Merkezi'nde yaklaşık 1 saat süren görüşme gerçekleştirdi; fotoğraf yayınlandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 18:08
Bahçeli, Hikmet Çetin ile Görüştü: MHP Genel Merkezi'nde Yaklaşık 1 Saat

Bahçeli, Hikmet Çetin ile Görüştü: MHP Genel Merkezi'nde Yaklaşık 1 Saat

Görüşme Detayları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

MHP'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli ve Çetin'in MHP Genel Merkezi'ndeki baş başa görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirildi.

Açıklamada yer alan fotoğrafa atıfla, Bahçeli'nin Çetin'i samimi şekilde uğurladığı ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile bir...

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de Trafik Kazası: Bariyere Çarpan Otomobilde 1 Ölü, 4 Yaralı
2
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
3
Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor
4
Şanlıurfa'da Otele Silahlı Saldırı Anı: Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı
5
Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!
6
Fidan ile Busaidi telefonda görüştü: Filistin ve Gazze gündemi
7
Bahçeli, Hikmet Çetin ile Görüştü: MHP Genel Merkezi'nde Yaklaşık 1 Saat

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter