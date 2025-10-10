Bahçeli'nin Hibesiyle Hacıbektaş'ta Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi Yarın Açılıyor

Temeli 2 Eylül 2023'te atılan külliye yarın törenle hizmete açılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonuna hibe edilen, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arsaya yapılan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi, yarın düzenlenecek törenle açılacak.

Külliye, Bahçeli'nin bağışladığı, Hacıbektaş ilçesi Bala Mahallesi Dedebağ mevkisindeki yaklaşık 6 dönümlük arsa üzerine inşa edildi. Külliyenin temeli 2 Eylül 2023'te atılmış olup, açılış öncesi hazırlıklar tamamlanıyor.

İnşası yaklaşık iki yılda tamamlanan projede, Hoca Ahmet Yesevi'nin 'Dört kapı, kırk makam' felsefesi doğrultusunda düzenlemeler yapıldı. 'Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali' üçlemesine atfen üç ayrı kapalı alana sahip binanın 307 metrekarelik orta alanı cemevi olarak kullanılacak.

Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi'nde 50 araçlık kapalı, 15 araçlık açık otopark, 160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye alanı, dede odası, sohbet odası, yemek salonu, sanayi tipi mutfak, kurban kesim alanı, gasilhane, morg ve misafirhane yer alıyor. Ayrıca 50 yatak kapasiteli 22 misafir odası ve 2 atölye bulunuyor. Külliye, 12 ay boyunca hizmet verecek.

İlk etabı tamamlanan külliyede, ikinci etap kapsamında iç dizayn ve çevre düzenleme çalışmalarının da iki ay içinde tamamlanacağı öğrenildi.

Yarın gerçekleştirilecek açılışa MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin de katılması bekleniyor.

