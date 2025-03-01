Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefimiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz bir Türkiye'nin siyasi şerefleriyle ilgili önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:09
Bahçeli: Terörsüz Türkiye Hedefimiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz bir Türkiye hedefine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, süper güç Türkiye yarın değil, hemen ulaşılacak bir hedeftir ve bizim de siyasi şerefimize emanettir" dedi.

Bu açıklamalar, MHP'nin ülke güvenliği konusundaki kararlılığını ve terörle mücadeledeki tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Partinin lideri Bahçeli, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için tüm siyasi aktörlere çağrıda bulundu.

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