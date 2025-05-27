Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti: Türkiye Yüzyılı'na Vurgu

MHP Genel Başkanı Bahçeli Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti. Burada gerçekleştirdiği konuşmada, "Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır. O vakit Türkiye Yüzyılı'yla simgelenmekte yeni bir milli birlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir," dedi.

Şehitlik ve Vefa

Bahçeli, konuşmasının devamında şehitlik makamını tanımlayarak, "Gerek inanç ve itikadımız mucibince gerekse de tarih ve kültür değerlerimiz çerçevesinde, şehitlik en yüce makamın adı, en yüksek mertebenin tarif ve taltifidir," ifadesini kullandı. Şehitlerin ahlaki ve şerefli mücadeleleriyle tarihin üstüne çıktığını vurguladı.

Milli Değerler ve Misyon

Şehitlerin kutlu miraslarından, nesilden nesile aktarılacak bir değere sahip olduklarını belirten Bahçeli, Ülkücü şehitlerin fedakarlık timsali olduğunu söyledi. "Onlar büyük ve güçlü Türkiye’yi misyon olarak akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yüreklerdir," dedi.

Dava ve Sadakat

Şehit ve gazilerin hayatının, geçici heveslerin ardında olmadığını ifade eden Bahçeli, "Fazilet, feragat, feraset ve fehametle pekişmiş fani hayatlarını ülkü ve ülke ilkelerine adamışlardı. Menfaat düşkünü değil, millet, muhabbet ve mukaddesat aşkıyla kavruldular," şeklinde konuştu.

Saygı ve Vefa

Toprağında izi olmayanların ülkücü harekete haksız yere saldırdığını belirten Bahçeli, "Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerinde yer alır," dedi. Ayrıca, bu mücadelenin önemini vurgulayarak, tüm şehitleri rahmetle andı.

Gelişmeler ve Alana Katılım

Bahçeli'yi ziyaret esnasında çok sayıda ülkücü partili karşıladı. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi. Bahçeli, anıt alanında 2027 ülkücü şehidin isimlerinin bulunduğu tabelalara karanfil bıraktıktan sonra dua etti ve partililerle sohbet etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, alana girişinde partilileri selamladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam’da yer alan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli, alana girişinde partilileri selamladı.