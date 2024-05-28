Bahçeli ve Yerlikaya görüşmesi sonrası dikkat çeken gelişme: Olcay Kılavuz görevden alındı

Olcay Kılavuz Apar Topar Görevden Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bu kritik görüşmenin ardından Bahçeli'nin danışmanı Olcay Kılavuz'un görevden alınması, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı.



Görüşmenin Detayları

Görüşmede İçişleri Bakanı Yerlikaya, bakanlığının son bir yıldaki icraatlarını ve özellikle terörle, çetelerle ve organize suç örgütleriyle mücadelede kaydedilen ilerlemeleri Bahçeli'ye aktardı. Özellikle MHP Lideri Bahçeli ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun darbe iddiaları ve Ayhan Bora Kaplan soruşturması çerçevesinde açığa alınan ve tutuklanan emniyet mensupları ile ilgili iddiaların ardından gerçekleşen bu görüşmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ve bilgisiyle yapıldığı belirtildi.

Suç Örgütleri ve Terörle Mücadelede Atılan Adımlar

Yerlikaya, Bahçeli'ye suç örgütleri ve terörle mücadelede karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukları aşmak için attıkları adımları anlattı. Özellikle organize suç örgütleriyle mücadelenin finansal ayağında atılan adımları detaylandırdı. Bahçeli'nin grup toplantılarında Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı’nda yaşanan olaylar ile ilgili yönelttiği soruların yanıtlarını doğrudan iletti.

Görevden Alma Kararı

Görüşmenin ardından, gazeteci İsmail Saymaz, MHP liderinin danışmanı Olcay Kılavuz’un görevden alındığını bildirdi. Kılavuz'un görevden alınması, Yerlikaya'nın açıklamalarının hemen ardından gerçekleştiği için dikkat çekti. Bu gelişme, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırdı ve arka planı merak konusu oldu.

Sinan Ateş Suikastı ile Bağlantı

Olcay Kılavuz’un adı, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in suikastında geçiyordu. Ankara'da silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ateş’in eşi Ayşe Ateş, suikastın planlayıcıları olarak eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı işaret etmişti. Ayşe Ateş, "Eşim, 'Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor' demişti" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişme, siyasi kulislerde büyük yankı uyandırırken, Olcay Kılavuz’un görevden alınmasının arka planı ve etkileri merak konusu olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşen bu görevden alma kararı kafalarda soru işaretine neden oldu.

