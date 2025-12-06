Bahçelievler’de 4. Ulusal Kitap Fuarı: Başkan Hakan Bahadır Söyleşi ve İmza Günü

Bahçelievler Belediyesi tarafından bu yıl Bahçelievler’den Gazze’ye: Özgür Filistin temasıyla düzenlenen 4. Ulusal Kitap Fuarı kapsamında Belediye Başkanı Hakan Bahadır söyleşi ve imza günü gerçekleştirdi.

Açılış ve fuar ayrıntıları

Fuarın açılışı 28 Kasım’da yapılmış olup etkinlikler Bahçelievler Kongre Merkezi’nde sürüyor. Bu yıl fuarda 40 stant yer alırken, 120’den fazla yayınevi ve 100’ün üzerinde yazar söyleşi ve imza etkinlikleriyle katıldı.

Başkan Bahadır’ın söyleşisi

Söyleşi sırasında Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, uyuşturucu, kadına şiddet, aile ilişkileri, eğitimin ve sanatın önemi, sporun önemi ile engelli bireyler gibi konulara değindi. Söyleşi yoğun ilgi gördü; Bahadır etkinlikte ayrıca yakın zamanda Bahçelievler’e bir gölet yapılacağını müjdeledi.

Bahadır söyleşisinin ardından katılımcılarla buluşup kitaplarını imzaladı ve fuarda dereceye giren fotoğraf yarışması birinciden üçüncüyü ödüllendirdi. Başkan, okurlar için "Kent Doktoru" isimli kitabını imzaladı.

Fuar verileri ve hedefler

Söyleşi sonrası kitabını imzalayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır şunları söyledi: "Bu hafta başladık yarın son. 4. Ulusal Kitap Fuarı’nı yapıyoruz. 120 yayınevi geldi. 1 milyona yakın kitap var. Hedefimiz 2 milyon kişiyi buluşturmaktı. Yoğun bir kalabalık var. Özellikle çocuklar ve gençlerin kitapla buluşmasını amaçladık. Sosyal medyada belki de kitap okumuyorlar ama biz o kitap heyecanını verdirmeye çalışıyoruz. Benim ‘Kent Doktoru’ diye bir kitabım vardı. Bugün onunla ilgili bir söyleşim vardı şimdi de onları imzalıyoruz. Seneye imkan olursa uluslararası yapmaya çalışacağız"

Öte yandan, yarın da devam edecek fuarı yaklaşık bir buçuk milyon kitapsever ziyaret etti. Fuar kapsamında yayınevlerinin gelirlerinin yüzde 15’i Gazze’ye bağışlanacak.

