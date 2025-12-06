Samsun'da Dolmuş Şoförüne Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltında

Samsun'da dolmuş şoförüne silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı

Olay yeri: Canik ilçesi Dereler Mezarlığı'nın alt kısmı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, dolmuş minibüs şoförü Murat A. (36), seyir halindeyken kimliği sonradan belirlenen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanma: Sol koluna isabet eden kurşun giriş çıkış yaparken, yaralı sürücü kendi aracıyla özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı.

Gelişmeler ve Soruşturma

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Erkan A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay Yeri İncelemesi: Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıda 3 kurşun isabet eden minibüste incelemede bulundu.

Soruşturma sürüyor.

