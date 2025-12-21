Bahçelievler'de 5. Geleneksel Çiğ Köfte Festivali — 5 Ton Dağıtıldı

Bahçelievler'de 5. Geleneksel Doğu Güneydoğu Çiğ Köfte Festivali'nde 5 Ton Çiğ Köfte Dağıtıldı

Binlerce vatandaş yöresel lezzet ve müzikle buluştu

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen "5. Geleneksel Doğu Güneydoğu Çiğ Köfte Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, Bahçelievler Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirildi ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festival kapsamında toplam 5 ton çiğ köfte dağıtılırken, etkinliğe katılan binlerce vatandaş hem yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu hem de çeşitli kültürel gösterilerle eğlendi. Alanda kurulan stantlarda yöresel yemekler sergilendi ve geleneksel halk türküleri konserlerle canlandırıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır de etkinlikte yer aldı. Başkan Bahadır, elleriyle yoğurduğu çiğ köfteyi doğrudan vatandaşlara dağıttı; dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluştu ve katılımcılar programa yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte sahne alan Güneydoğu bölgesinin müzik topluluğu Harfane, yöresel ezgilerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Festival alanında çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir katılımcı kitlesi, müzik ve lezzet eşliğinde eğlendi.

Başkan Bahadır, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çiğ köfte bizim, Anadolu’nun kültürü" diyerek festivalin kültürel önemine vurgu yaptı ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Festivalin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bildirildi.

