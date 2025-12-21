DOLAR
Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de Koordineli Eğitim Uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçaklarıyla koordineli eğitim uçuşu gerçekleştirdi; MSB görüntüleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:48
Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de Eğitim Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçakları ile koordineli eğitim uçuşu icra etti.

MSB'den videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu faaliyete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından videolu paylaşım ile paylaştı.

Paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının Karadeniz üzerinde koordineli şekilde eğitim uçuşu icra ettiği anlara yer verildi.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

