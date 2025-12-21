Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de Koordineli Eğitim Uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de Eğitim Uçuşu Gerçekleştirdi
Türk Hava Kuvvetleri, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçakları ile koordineli eğitim uçuşu icra etti.
MSB'den videolu paylaşım
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu faaliyete ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından videolu paylaşım ile paylaştı.
Paylaşımda, Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının Karadeniz üzerinde koordineli şekilde eğitim uçuşu icra ettiği anlara yer verildi.
