İskenderun'a Nefes: 15 Bin m² Orman Parkı Açıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin İskenderun'da 15 bin m²'lik Orman Parkı açıldı; kafe, piknik, oyun ve yöresel satış alanlarıyla bölgeye soluk getirecek.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 16:36
Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından İskenderun ilçesine yapılan ve 15 bin metrekare alanıyla bölgeye nefes olacak Orman Parkının açılışı gerçekleştirildi. Başkan Öntürk, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin izlerini güçlü bir irade ve birlik beraberlik içinde silmeye devam ettiklerini vurguladı.

Parkın Özellikleri

Orman Parkı, yöresel ürün satış alanları, açık ve kapalı kafe alanları ve piknik alanları ile ziyaretçilerine hizmet verecek.

Çocuk ve oyun alanları, yürüyüş yolları ve geniş otopark alanı gibi donatılar parkın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Park, vatandaşların kaliteli zaman geçirebileceği yeni bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

Açılış Töreni

Açılışa, Başkan Öntürk'ün yanı sıra; İskenderun Kaymakamı Muhammed Önder, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Açık, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan, Muhtarlar Dernek Başkanı Ethem Akseki ile İskenderun mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Öntürk'ün Mesajları

Öntürk bölgedeki çalışmalara değinerek: "Bir yandan hükümetimizin yaptığı destekler diğer yandan da ayrı gayrı demeden başta Büyükşehir olmak üzere 15 belediyemizin birlik beraberlik içerisinde imkanlarını milletimizin emrine seferber etmesiyle işte bugün böyle eserler ortaya çıkıyor" dedi.

Başkan Öntürk devamında şunları söyledi: "Bugün İskenderun’da bir sahil bandı yeniden yapıldı yapılıyor. Feyezan Kanalı yıllarca konuşuluyordu yapılıyor. Plajlar, yollar, bulvarlar yapılıyor. İşte biz tüm bunları devlet, millet ve yerel yönetimler el birliğiyle beraber olarak yaptık" ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmasının bir bölümünde Öntürk, "Sadece İskenderun’un sahil bandına harcanan para milyarca lira. Bunu ne İskenderun Belediyesi Başkanı Mehmet Bey’in yapması mümkün ne benim yapmam mümkün. Uyumlu çalışma, birlik ve beraberlik ruhu işte bu eserleri ortaya çıkardı. Feyezan Kanalı yılların problemiydi onu da bitireceğiz. İskenderun, Türkiye’nin en önemli en güzel ilçelerinden bir tanesi. Yolları, parkları, plajları, alt yapısı ve üst yapısıyla her şeyin en iyisine layık. Mehmet Başkanımla el ele verdik. Tüm diğer ilçe belediye başkanlarımızla olduğu gibi bu şehri de o özlenen beklenen İskenderun haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençliğe verdikleri önemi de vurgulayan Öntürk, "istiyoruz ki gençlerimiz okullarında eğitimleri bittiği zaman yaptığımız plajlara gitsin. Sahillerimizi gezsin, açtığımız kütüphaneler var açacaklarımız var buralara gitsinler. Bizler onların hep yanındayız her zaman da yanın da olacağız" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

