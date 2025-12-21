Marmaris'te Sağanak Sonrası Güneş, Sahiller Doldu

Yağmurun ardından hareketlilik: Halk plajları yürüyüş ve balıkçıların durağı oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün geceden bu yana etkili olan sağanak yağış, öğleden sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Havanın açmasıyla ilçe genelinde hareketlilik arttı ve sahiller Marmarislilerin uğrak noktasına dönüştü.

Yağmurun ardından ılık havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile inerek yürüyüş yaptı ve güneşin tadını çıkardı. Yaz aylarında denize girip kulaç attıkları sahilde bu kez oltalar denize atıldı. Halk plajında amatör balıkçılar dikkat çekerken, balık tutanlara meraklı bakışlarla eşlik edenler de yoğunluktaydı.

Ömer Faruk Bayar, düzenli olarak halk plajında balık tuttuğunu belirterek, "Yağmurdan sonra akşam suyunda balık daha çok olur. İki gündür kefal yakalıyoruz, bugün de umutluyuz" dedi.

Annesiyle birlikte balık tutmaya gelen 11 yaşındaki Ataberk Keleş ise ilk kez şansını denediğini söyleyerek, "Henüz balık tutamadım. Yazın buradan denize girmiyordum çünkü kirliydi. Bakalım bugün oltamıza ne gelecek" diye konuştu.

