Bahçelievler'de İETT Otobüsü Ağaca Çarptı, 7 Yaralı

İETT Otobüsü Ağaca Çarptı

Bahçelievler'de, İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki bir IETT otobüsü, kontrolsüz bir şekilde yolun kenarındaki bir ağaca çarptı. Kaza sonucunda otobüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı.

Olay Anı ve Müdahale

Kazanın gerçekleşmesinin ardından diğer sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın yapılmasının ardından, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından hastaneye kaldırıldılar.

Güvenlik Önlemleri ve Hasar Durumu

Polis ekipleri, kaza sonrası bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı. İETT otobüsünde meydana gelen hasar, kazanın şiddetini gösterdi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünün yolun kenarındaki ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünün yolun kenarındaki ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünün yolun kenarındaki ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünün yolun kenarındaki ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.