Gaziosmanpaşa'da 7/24 Karla Mücadele: 40 Araç, 150 Personel Sahada

Gaziosmanpaşa'da 7/24 karla mücadele sürüyor

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının günlük yaşamı aksatmaması için Gaziosmanpaşa Belediyesi, 40 araç ve 150 personel ile ilçenin dört bir yanında gece gündüz çalışıyor.

Saha çalışmaları ve öncelikler

Karla mücadele hazırlıklarını önceden tamamlayan belediye ekipleri, öncelikle ana arterlerin açık kalmasını sağlayacak küreme ve tuzlama çalışmalarına ağırlık veriyor. Ardından ara sokaklarda yol güvenliğini sağlamak için yoğun mesai harcanıyor. Buzlanma riskinin bulunduğu noktalarda tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor ve trafik yoğunluğu beklenen bölgelere özel önlemler alınıyor.

Yaya güvenliği ve kamusal alanlar

Yayalar için meydanlarda, kaldırımlarda ile park ve yeşil alanlarda biriken karlar düzenli olarak temizleniyor. Özellikle halkın yoğun olarak kullandığı duraklar, cami önleri ve yürüyüş yollarında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ekipler küreme çalışmalarını sürdürmekte.

Vatandaşlara destek hizmetleri

Soğuk sabah saatlerinde yola çıkanlara moral ve ısınma desteği sağlamak amacıyla belediye ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında sıcak çorba ikramı gerçekleştiriyor. Uygulama, Gaziosmanpaşalılar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

İhbar ve acil durum hattı

Karla mücadele ve kış koşullarından etkilenen vatandaşlar, 444 0 467 numaralı Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'ni 7/24 arayarak ulaşım, sağlık, sokak hayvanlarının bakımı gibi acil taleplerini iletebiliyor. Vatışların ilettiği talepler ilgili birimlere yönlendirilerek hızlı çözüm üretiliyor.

