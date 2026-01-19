İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'dan Polis Merkezlerine Ziyaret

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kent genelinde görev yapan emniyet birimlerine ziyaretlerde bulunarak incelemelerde bulundu.

Ziyaret edilen birimler

Başsavcı Yeldan; Gümüşpala Polis Merkezi, Çamdibi Şehit İbrahim Üncü Polis Merkezi, Alsancak Polis Merkezi ve Boğaziçi Polis Merkezi Amirliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında personelle bir araya geldi.

Vurgulanan konular

Yeldan, adli süreçlerde emniyet birimleriyle yürütülen koordinasyonun büyük önem taşıdığını vurguladı ve kamu düzeni ile güvenliğinin sağlanmasında fedakarca görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Sahada gösterilen emek ve gayretin son derece kıymetli olduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkürlerini iletti.

