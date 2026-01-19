Germencik'te Başkan Zencirci'den İşçilere Sıcak Çay Desteği

Soğuk havada saha ziyareti ve çay ikramı

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, soğuk havaya rağmen özveriyle çalışan belediye ekiplerini ziyaret ederek işçilere çay ikram etti.

Sabah saatlerinde İstasyon Mahallesi'nde devam eden yol yapım çalışmasından bir işçinin paylaşımını gördüğünü belirten Zencirci, termoslarla çay götürüp işçilerin molasına katıldı.

Başkan Zencirci, "Sabah saatlerinde bir işçimizin paylaşımını gördüm. İşçilerimiz ateş yakıp bir yandan ısınıyor, diğer yandan yol güzergahındaki buzun çözülmesini bekliyorlarmış. Termoslarımızı aldık hem saha incelememizi yaptık, hem de emekçi arkadaşlarımıza çay ikram ettik. Emekleri ve özverileri için teşekkürlerimi sunuyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.

