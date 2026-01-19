Badırgalı Çocuklardan Şadi Özdemir'e Seramik Pano — Nilüfer Belediyesi Projesi

Nilüfer Belediyesi'nin 'Köyünün Geleceği Misin?' projesine katılan 22 Badırgalı çocuk, kültürel mirası yansıtan seramik panoyu Başkan Şadi Özdemir'e sundu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:07
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:10
Badırgalı Çocuklardan Başkan Şadi Özdemir'e Seramik Pano

Nilüfer Belediyesi tarafından yürütülen 'Köyünün Geleceği Misin?' projesine katılan 22 Badırgalı çocuk, yaşadıkları yerin kültürel mirasını resmettikleri seramik panoyu Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e takdim etti.

Projenin amacı ve katılımcılar

Proje, 9-14 yaş arası çocukların bulundukları bölgeyi tanıması, koruma bilinci geliştirmesi ve sürdürülebilir projeler üretmesi hedefiyle düzenleniyor. Her yıl farklı bir mahallede uygulanan program, 2025 yılında Badırga Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve 22 çocuğun katılımıyla tamamlandı.

Atölye çalışmaları ve eğitimler

Çocuklara sinema, kısa film, arkeoloji, sözlü tarih, kırsal turizm, oryantiring, fotoğrafçılık, seramik, proje yazma, sosyal medya ve ritim gibi çok yönlü atölye ve eğitimler verildi. Nilüfer Belediyesi Kültürel Miras Bürosu uzmanları ile gönüllü akademisyenlerin yürüttüğü program, takım çalışması, arkeolojik keşifler ve sözlü tarih çalışmalarıyla bölgenin tarihini öğrenmeyi sanatsal üretimle birleştirdi.

Projeden çıkan eser ve ziyaret

Edindikleri bilgi ve deneyimleri sanata dönüştüren Badırgalı çocuklar, köylerinin kültürel mirasını yansıtan bir seramik pano hazırladı. Hazırlanan eser, sunum için Başkan Şadi Özdemir'in makamına götürülerek kendisine takdim edildi; çocuklar projeye katılmaktan duydukları mutluluğu paylaştı.

Başkanın mesajı

Çalışmalarından dolayı çocukları tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, bu tür projelerin toplumsal gelişimdeki rolüne vurgu yaptı. Şadi Özdemir, çocuklara fırsatlar sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Onların hem kültürel değerlerine sahip çıkmalarını, hem de sosyal hayatta aktif rol alarak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını önemsiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonuçları

Ziyaret sırasında çocukların talepleri dinlendi, günün anısına çeşitli hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

