Erdoğan: Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık — Esenboğa 3. Pist Açıldı

Erdoğan: "Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nın 3’üncü pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ve tamamlayıcı tesislerinin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, açılışa Cumhurbaşkanlığı uçağı ile iniş yaparak katıldı ve tören alanında yaptığı konuşmada havacılık yatırımlarına dair kapsamlı bilgi verdi.

Açılış ve İstanbul Havalimanı vurgusu

Erdoğan, İstanbul Havalimanı ile ilgili olarak, "İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek yolcu sayısı bakımından Avrupa’da 2’nci, dünya genelinde 7’nci oldu. Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı uçuş sayısında 550 bin uçak trafiğiyle Avrupa’daki liderliğini sürdürüyor" dedi.

Hedefler ve konum avantajı

Projelerin iki etaptan oluştuğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, uyguladıkları politikalarla havacılıkta başarı grafiğini yükselteceklerini ifade etti. Erdoğan, "Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz" tespitini paylaşarak, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık" sözlerine yer verdi.

Esenboğa’daki büyüme ve sayısal veriler

Konuşmasında Esenboğa Havalimanı'nın son 23 yıldaki değişimine dikkat çeken Erdoğan, 2002’de 37.421 uçak ve 2.836.000 yolcu olan trafiğin 2024'te 96.910 uçak ve 12.913.753 yolcu seviyelerine yükseldiğini aktardı. 2025 projeksiyonlarına göre uçak trafiğinin yüzde 7 artışla 103.928, yolcu trafiğinin yüzde 8 artışla 13.987.298 olacağı bilgisi paylaşıldı. Erdoğan, Esenboğa yolcu trafiğinin 2035’te 23,1 milyon, 2045’te 31,5 milyonı aşacağını öngördüklerini belirtti.

Projenin birinci etabı: Teknik ve altyapı yatırımları

Birinci etap kapsamında yapılan işler arasında 75 metre genişliğinde ve 3.750 metre uzunluğunda 3. pist, 77 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol merkezi, 13.500 metrekarelik teknik blok, 85.000 metrekarelik 6 uçak park kapasiteli yeni kargo apron ve bunlara bağlı taksi ve servis yolları ile toplam 945.000 metrekarelik kaplama sahası yapımının tamamlandığı aktarıldı. Ayrıca Ulupınar Deresinin 1,2 kilometrelik kısmı ıslah edildi, pek çok bağlantı taksi yolu ve hızlı çıkış taksi yolu inşa edildi; yeni itfaiye istasyonu, ısı merkezi, su deposu ve 1.200 araçlık açık otopark da projeye dahil edildi.

Projenin ikinci etabı ve kapasite artışı

Erdoğan, ikinci etapta terminalin en az 40.000 metrekare genişletileceğini, minimum 58.000 metrekare apron ve 18.000 metrekare kaplama bağlantı taksi yolu yapılacağını belirterek, bu çalışmalar tamamlandığında Esenboğa Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 20 milyondan 30 milyona yükseleceğini söyledi.

Finansman ve kamu-özel işbirliği

Projenin finansal boyutuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "298 milyon Euroluk yatırım değerine sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik" dedi. Erdoğan, yolcu garantisi olmaksızın proje karşılığında yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığında 560 milyon Euro kira geliri elde edeceklerini, yatırımcı şirketin kira bedelinin yüzde 25'ine tekabül eden 140 milyon Euroyu peşin ödediğini ve bu ödemenin Nisan 2023te devlete aktarıldığını belirtti.

Töreneid ve hediyeler

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Esenboğa Hava Kontrol Kulesi maketi hediye edildi.

