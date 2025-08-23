Bahçelievler'de Kuyumcudan El Çabukluğu Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı

Olay ve soruşturma

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir kuyumcudan hırsızlık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Görüntü ve incelemeler sonucunda, şüphelilerin müşteri gibi davranıp kuyumcunun bir anlık boşluğundan faydalanarak el çabukluğu yöntemiyle ziynet eşyalarını çaldıkları tespit edildi.

Gözaltı ve yargı süreci

Adres ve kimlik bilgileri belirlenen zanlılar D.A. (28) ve V.A. (39), Fatih'te düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamada D.A.'nın çeşitli suçlardan 32, V.A.'nın ise 10 kaydı olduğu belirlendi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.A. hakkında ev hapsi kararı verilirken, V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir şüphelinin tezgahtaki ürünleri incelerken eline aldığı ziynet eşyalarını el çabukluğuyla çantasına koyduğu görülüyor.