Bahçelievler'de Lapa Lapa Kar: Yenibosna E-5 Havadan Görüntülendi

Bahçelievler'de lapa lapa kar yağışı kent beyaza bürüdü

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, Bahçelievler semtinde de yoğun biçimde sürdü. Bölge, karla kaplanırken çekilen havadan görüntüler, kentin beyaza bürünen görünümünü ortaya koydu.

Yenibosna E-5'te trafik ve sabah yoğunluğu

Sabahın ilk saatlerinde vatandaşlar toplu taşımayı tercih ederken, Yenibosna E-5 üzerinde trafiğin aktığı gözlendi. Kar yağışı aralıklarla devam ederken, yetkililer ve sürücüler ulaşımda dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Havadan kaydedilen görüntülerde, karla kaplı cadde ve sokaklar ile mevcut trafik akışı açıkça görüldü; bölgedeki görünüm sosyal medyada da ilgi gördü.

