İBB Başkanvekili Nuri Aslan: İstanbul’da karla mücadele — 3 bin 492 araç sahada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, kentte etkili olan kar yağışına karşı yürütülen operasyonun detaylarını paylaştı. Aslan, "İstanbul’un her tarafını anlık olarak izliyoruz, gerekli tüm tedbirleri alıyoruz" diyerek çalışmaların 7/24 sürdüğünü bildirdi.

Son durum ve sahadaki güç

Aslan, şu an sahada 3 bin 492 araç ve 170 traktör ile kesintisiz çalışıldığını, ayrıca operasyonlarda 11 binin üzerinde personel ve 3 bin 400 üzerinde araç ve iş makinesi bulunduğunu söyledi. Ayrıca İBB’nin hazırda 100 binlerce ton tuz ve solüsyon bulunduğunu belirtti.

AKOM’da koordinasyon ve hazırlık süreci

Aslan, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’da incelemelerde bulunup ekiplerden bilgi aldı. Hazırlıkların aylar öncesinden başladığını vurgulayarak, "Aslında biz yaklaşık Kasım ayından beri hazırlanıyoruz. Defalarca kez toplantılar yaptık. Valiliğimize toplantılar yaptık. Karayolları Genel Müdürlüğü’yle bağlantıya geçtik" ifadelerini kullandı. Genel Sekreter Prof. Dr. Volkan Demir ve daire başkanları ile kurumlar arası tatbikatlar yapıldığını aktardı.

Trafik ve ulaşım

Aslan, mevcut trafik yoğunluğuna ilişkin olarak, "Şu an trafik yoğunluğu yüzde 51 civarında. Okulların kapalı olduğu bir günde, bu normalin oldukça altında bir oran" şeklinde konuştu. Ayrıca saat 10.00 itibariyle trafiğin yüzde 54 civarında seyrettiğini, normalde ise yoğunluğun yüzde 85-90 seviyelerinde olduğunu belirtti.

Toplu taşıma sisteminde metro ve deniz ulaşımında aksama yaşanmadığını, bazı tramvay ve otobüs hatlarında ise hava koşullarına bağlı gecikmelerin olabildiğini aktardı. Bu gecikmelerin bir kısmının, binek araçların kış lastiği bulunmamasından kaynaklandığını vurguladı.

Vatandaşa uyarılar ve iklim mesajı

Aslan, kar yağışının bölge için önemli olduğunu ancak tedbirsizliğin tehlikeli olacağına dikkat çekti: "Aslında kar yağışına sadece bizim değil, Türkiye’nin ihtiyacı var. İstanbul’un ihtiyacı var. Marmara Bölgesi’nin ihtiyacı var. Çünkü kuraklık ve iklim kriziyle karşı karşıyayız."

Vatandaşlara yönelik uyarılar ise şöyle: kış lastiği olmayan araçlar zorunlu olmadıkça yola çıkmasın ve mümkünse toplu taşıma kullanılsın. Aslan, ekiplerin TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu dâhil tüm arterlerde anlık izleme ve müdahale yaptığını belirtti.

Aslan, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirerek İstanbulluları tedbiri elden bırakmamaya çağırdı.

