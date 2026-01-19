Bozdoğan Başalan'a Sosyal Tesis Yatırımı Başladı — YİKOB Projesi

Aydın Valiliği YİKOB, Bozdoğan Başalan Mahallesi’nde sosyal tesis yapımına başladı; proje mahalle yaşamını canlandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:19
Proje ve mahalle tepkisi

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Bozdoğan ilçesine bağlı Başalan Mahallesinde sosyal tesis yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Mahalle halkının talebi üzerine hayata geçirilecek proje, Başalan Mahallesi’nde sosyal yaşamı canlandırmayı hedefliyor. Çalışmaların başlaması mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Başalan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ökmen, projeye destek verenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Başalan mahallemize sosyal tesis kazandırılması yönündeki talebimiz üzerine Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’ndan bu hizmeti alabilmemiz için bizlere yardımcı olan AK Parti Aydın İl Başkanımız Mehmet Erdem’e, İl Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Elmacı’ya, Bozdoğan İlçe Başkanımız Hüseyin Çelebi’ye ve Bozdoğan Belediye Meclis Üyemiz Hüseyin Ökmen’e şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Başalan’a değer katan hizmetlerin devam etmesini diliyoruz".

Yapımı süren sosyal tesisin tamamlanmasıyla birlikte Başalan Mahallesi’nin önemli bir ihtiyacının karşılanması ve mahalle sakinlerinin ortak kullanımına açık modern bir alan oluşturulması hedefleniyor.

