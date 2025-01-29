Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı

Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Muhtar Gözaltında

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Şirinevler Mahallesi'nde park sorunu nedeniyle tartışmaya giren muhtar İbrahim G., emlakçı Şeref Y.'yi silahla ağır yaraladı.

Olay, Er Sokak'ta, muhtar İbrahim G. ile emlakçı Şeref Y. arasında araç parkı yüzünden başlayan bir gerginlikle patlak verdi. İddiaya göre, tartışma esnasında muhtar, üzerinde taşıdığı silahla emlakçıyı vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Olayın ardından saatler içinde, vatandaşların durumu fark ederek ambulans ve polis ekipleri'ne haber vermesi sonucu, sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı emlakçı, götürüldüğü hastanede ağır yaralı olduğu öğrenildi ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Polis, olayın ardından yaptığı çalışmalarda muhtar İbrahim G.'yi, olayda kullandığı silahıyla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta, mahallenin muhtarı İbrahim G. ile emlakçı Şeref Y, arasında çıkan tartışmada silahla vurulan Şeref Y, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta, mahallenin muhtarı İbrahim G. ile emlakçı Şeref Y, arasında çıkan tartışmada silahla vurulan Şeref Y, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.