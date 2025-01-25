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Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Genç Adam Yaralandı

Bahçelievler'de motosiklet kaskı takan bir şahıs tarafından yapılan silahlı saldırıda bir genç yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:54
Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Genç Adam Yaralandı

Bahçelievler'de Silahlı Saldırı Olayı

Bahçelievler, Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, çalıştığı iş yerinin önünde yarı zamanda molaya çıkan B.S.D. (22) isimli gencin, başında motosiklet kaskı bulunan bir şüpheli tarafından silahla açılan ateşe maruz kalmasıyla gerçekleşti. Saldırı sonrası saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralı B.S.D.'yi bacağından yaralı olarak buldu. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Çalışmalarına Başladı

Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayın aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi sayesinde elde edilen görüntüler, polisin yürüttüğü soruşturma için önemli bir kaynak sağlıyor.

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