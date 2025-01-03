Bahçelievler'de Tartışma Kanlı Bitti: Ablasını Bıçakla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Bahçelievler'de Aile İçi Tartışma Korkunç Bir Cinayete Dönüştü

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde, dün gerçekleştirilen bir aile tartışması trajik bir sonla sonuçlandı. F.F. (23) ile ablası T.F. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine, F.F. ablasını bıçakla ağır yaraladı. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri tarafından acil bir şekilde hastaneye kaldırılan T.F., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde incelenen bıçak ise F.F.'nin üzerinde bulundu ve zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen F.F., burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Olay, aile içindeki gerginliği ve şiddeti bir kez daha gözler önüne serdi.