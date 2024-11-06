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Bahçelievler'deki Özel Okulda Yangın: Durum Kontrol Altında

Bahçelievler'de bir özel okulda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 14:00
Bahçelievler'deki Özel Okulda Yangın: Durum Kontrol Altında

Yangın Bahçelievler'de Kontrol Altında

Bahçelievler'de, özel bir okulun dış cephesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü.

Yangının Sebepleri Hala Belirsiz

Yangın, Yenibosna Mahallesi, Çınar Caddesi'ndeki okulun dış cephesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangın anında, öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Veliler Okul Önünde Endişeyle Bekledi

Çocuklarını merak eden veliler okulun önünde toplandı. Olay yerine gönderilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yangına hızlıca müdahale etti.

Trafikte Yoğunluk Oluştu

Binanın dış cephesinden kopan parçaların Basın Ekspres Yolu'na düşmesi nedeniyle bu alanda trafikte yoğunlaşma gözlemlendi.

İtfaiye Ekipleri Yangını Söndürdü

İtfaiye ekipleri yangını, binanın iç kısmına da sıçramadan önce kontrol altına alarak söndürdü. Olay sonrası yolda temizlik çalışmaları sürmektedir.

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