Bahreyn'de 'İslam Dünyasının Diyaloğu' Konferansı Başladı

Bahreyn'de Yoğun Katılımla 'İslam Dünyasının Diyaloğu' Konferansı Düzenleniyor

Bahreyn'de bu yıl düzenlenen "İslam dünyasının diyaloğu" konulu konferans, Arap ve İslam ülkelerinden yoğun katılımla başladı. Bahreyn İslami İşler Yüksek Konseyi, Ezher Kurumu ve Müslüman Bilgeler Konseyi tarafından organize edilen etkinlik, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin himayesinde başkent Manama'da iki gün sürecek.

Tek Ümmet, Ortak Kader

“Tek ümmet, ortak kader” temasıyla gerçekleştirilen konferansa, dünyanın çeşitli bölgelerinden 400'den fazla alim, kanaat önderi, akademisyen, düşünür ve aydın katılması bekleniyor.

Konferansın açılışında konuşan Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İslam ümmetinin karşı karşıya kaldığı zor durumu vurguladı ve bu konferansın Müslümanların kurtuluşuna çare arayışı için önemli bir zemin sağladığını ifade etti. İslam ümmetinin 15 asırlık medeniyetinin büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu dile getiren Tayyib, konferansın Filistin'in önemine dikkat çekti.

Filistin'in Önemi