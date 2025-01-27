Bahreyn Kralı Al Halife ve İtalya Başbakanı Meloni İkili İlişkileri Görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ülkesini ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile iki ülke arasındaki ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNAda yer alan habere göre, Al Halife, başkent Manama'daki Kutaybiye Sarayı’nda Meloni ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra ekonomi, ticaret, yatırım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki işbirliği masaya yatırıldı.

Orta Doğu'daki güncel durumların da ele alındığı toplantıda, dünya barışı ve istikrarının güçlendirilmesi için krizlerin diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemine vurgu yapıldı.

İtalya Başbakanı Meloni, Körfez ülkeleri turu kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de bir araya gelmişti.