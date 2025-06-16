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Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Türkiye'de bahşiş ödemelerine yönelik yeni düzenlemelerle çalışanların gelirleri %90 artışı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 11:40
Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Hizmet Sektöründe Çalışanları Sevindiren Düzenleme

Türkiye'de hizmet sektöründe çalışan 2 milyonu aşkın kişinin yüzünü güldürecek bahşiş ödemelerine ilişkin yeni düzenlemeler açıklandı. Bu yenilik, kredi kartıyla bahşiş ödemelerini yasal güvence altına almakla kalmayıp, bahşişi ücret tanımının dışına çıkararak çalışanların gelirlerinde %90'a varan artış sağlanmasını hedefliyor.

Kazan-Kazan Formülü

Hem çalışanlar hem işletmeler hem de devlet için kazanç sağlaması beklenen bu düzenleme, kayıt dışılığı sona erdirerek sektöre milyarlarca dolar kazandıracak ve kalifiye eleman sıkıntısına çare olmayı amaçlıyor.

Bahşişler Gelir Vergisine Girecek mi?

Mevcut uygulamada, müşteriler tarafından servis elemanlarına verilen bahşişler genellikle "hediye" niteliğinde kabul edilerek gelir vergisinden muaf tutuluyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bahşişler, eğer fatura bedeline yansıtılırsa veya işveren tarafından toplanarak dağıtılırsa, "ücret" olarak değerlendirilecek ve vergilendirilecektir.

Gelir Artışı ve Stopaj Oranı

Taslak düzenlemenin asıl amacı, hizmet çalışanlarının doğrudan müşterilerden aldığı bahşişleri kredi kartı aracılığıyla ve yasal bir güvence altında tahsil etmelerini sağlamak. Bu sayede bahşişin, işverenin ücret kapsamından çıkarılması ve doğrudan müşteri ile çalışan arasındaki gönüllü bir ödeme olarak değerlendirilmesi hedefleniyor. Yeni modelde, kredi kartıyla ödenen bahşişlerden yalnızca %10 stopaj kesintisi yapılması planlanmakta ve kalan tutarın çalışanlar arasında adil bir şekilde dağıtılması öngörülmektedir.

2024'te Tartışmalara Sebep Olmuştu

Kredi kartıyla bahşiş düzenlemesi, aslında 2024'te yasalaşmaya hazırlanıyordu. Ancak "garsonun bahşişine %10 vergi geliyor" şeklindeki yanlış algı nedeniyle askıya alınmıştı. Bu sefer, sektör temsilcileri ve bakanlıklar, düzenlemenin faydalarını daha net bir şekilde anlatarak kamuoyunun desteğini kazanmayı hedefliyor.

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