Bakan Bak, Ahlat Su Sporları Merkezi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Bakan Bak, Ahlat Su Sporları Merkezi'nin Açılışında Önemli Mesajlar Verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ahlat'ta yapımı tamamlanan Su Sporları Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta sporun önemi ve gençlerin bu alanda desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Bak, "Ülkemizi seviyoruz. İstiyoruz ki dağlarda artık roket sesi değil, raket sesleri olsun, futbol, basketbol sesleri olsun. Van Gölü'nde su sporları olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'tan Spor Yatırımları Müjdesi

Ahlat'taki açılış programında, Güroymak'ta gençlik merkezi, Hizan'da yüzme havuzu ve Adilcevaz'da yarı olimpik yüzme havuzu müjdelerini veren Bakan Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri yapıyoruz. Türkiye, spor tesisleri devrimi yaşamaktadır" dedi.

Gençlere Yüzme Daveti

Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini vurgulayan Bak, ailelere çağrıda bulunarak, "Çocuklarımızı yüzme havuzlarımıza, spor tesislerimize, spor alanlarımıza getirelim" şeklinde konuştu. Bu yıl 12 milyon vatandaşa yüzme öğrettiklerini belirten Bakan Bak, bu yatırımların ülkenin geleceği için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Sporun Birleştirici Gücü

"Sporun birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz" diyen Bakan Bak, gençlik kampı projelerinden de bahsederek, bu yıl 110 bin genci Çanakkale'ye götürmeyi planladıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Yatırımları Devam Ediyor

Vali Ahmet Karakaya, gençlerin akademik ve sosyal olarak donanımlı yetişmesi gerektiğini vurgulayarak, bu tür tesislerin önemini belirtti. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise huzurun sağlanmasının yatırımların devamı için kritik olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Bak, açılışı yapılan merkezin açılışını gerçekleştirerek, beraberindeki protokol üyeleriyle Van Gölü'nde tekne turu yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı makamında ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayarak kentteki spor yatırımları hakkında bilgi alan Bak, daha sonra Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ile bir süre görüştü.

