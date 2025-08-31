DOLAR
Bakan Bak, Bursa Büyükşehir'i Tebrik Etti: Hentbol Kadınlar Süper Kupa Şampiyonu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Finali'ni kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u tebrik etti.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 18:46
Bakan Bak, Bursa Büyükşehir'i Tebrik Etti

Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Finali'nin Galibi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Finali'ndeki zaferi için tebrik mesajı yayımladı.

Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'nın ev sahipliğinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Hentbol Kadınlar Süper Kupa Dörtlü Final organizasyonunun final maçında rakibi Armada Praxis Yalıkavakspor'u mağlup ederek kupanın sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yürekten kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi tebrik ediyorum. Armada Praxis Yalıkavakspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."

Bakan Bak, şampiyon ekibi ve finalde mücadele eden rakibini kutlayarak başarıyı paylaşmanın sporda birlik ve centilmenlik ruhunu güçlendirdiğini vurguladı.

