Bakan Bak: Spor, Gençleri Birleştirir ve İyileştirir

Edirne’de Karaağaç Stadı Açılışı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de düzenlenen Karaağaç Stadı açılışında yaptığı konuşmada, sporun toplum üzerindeki olumlu etkilerini dile getirdi. "Spor iyileştirir, spor birleştirir. Spor toplumun ve gençlerin kaynaşmasını sağlar, paylaşmalarını ve toplumla entegre olmalarını kolaylaştırır," dedi.

Modern Spor Tesisleri Yatırımları

Bakan Bak, Türkiye'nin Avrupa'daki en modern spor tesislerine sahip olduğunu vurgulayarak, büyük ve modern spor yatırımlarının devam ettiğini belirtti. "Yüzme havuzları, spor salonları, atletizm pistleri, basketbol ve voleybol sahaları yapıyoruz. Biz bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir yanına spor tesisleri inşa ediyoruz," şeklinde konuştu.

Bakan Bak ayrıca, dijitalleşmeyle birlikte internet bağımlılığına dikkat çekerek, "Çocuklarımızın ders çalışırken internete girmesini istiyoruz; ancak diğer zamanlarında spor yapmalarını sağlamalıyız," ifadelerini kullandı.

Gençler İçin Yüzme ve Spor

"Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi ile 12 milyon gençte yüzme bilgisi sağladıklarını, okullardaki yetenek taramaları sayesinde de 5-6 milyon çocuğu spora yönlendirdiklerini belirtti. Bu kapsamda, Edirne’ye kazandırılan tesislerin, gençleri spora teşvik edeceği umudunu taşıdıklarını ifade etti.

Genç Ofis Açılışı

Bakan Bak, Edirne’deki Peykler Medresesi'nde düzenlenen Genç Ofis açılışına katılarak medresenin restorasyonuyla ilgili bilgiler verdi. "Genç Ofis, gençlerin ders çalıştığı ve yeni yetenekler kazandığı bir merkez olacak," dedi. Ayrıca, Türkiye genelinde gençlik merkezlerinin sayısının 540'ı aştığını belirtti.

Gençlik Merkezleri ve Eğitim Programları

Bakan Bak, gençlere sunulan eğitim programlarının önemine dikkat çekerek, üniversite öğrencilerine de ulusal çapta çeşitli destekler verdiklerini vurguladı.

Açılışın ardından Bak, Edirne Selimiye Camisi önünde düzenlenen "İftara Beş Kala" etkinliğine katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi ve iftariyelik dağıttı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Peykler Medresesi'ndeki Genç Ofis açılış törenine katıldı. Bak, konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Peykler Medresesi'ndeki Genç Ofis açılış törenine katıldı. Bak, konuşma yaptı.